Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener ''İmamoğlu ayrıntılı'' seçim videosunu yayınladı Akşener ''İmamoğlu ayrıntılı'' seçim videosunu yayınladı 15 Ocak 2023 Pazar Saat: 20:40 İYİ Parti'nin 2023 seçimleri için hazırladığı video yayınlandı. Akşener'in sosyal medyadan paylaştığı videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve adalet vurgusu dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c43a83932353720a123123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tuğçe'nin katilinin görüntüleri ortaya çıktı! Büfede nöbet geçirmiş! PKK'ya ''Pençe'' darbesi! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı Şehir hastanesi şantiyesinde yangın paniği Bahçeli, ''Geri sayım başladı'' deyip seçim tarihini işaret etti İstanbul'da pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Sokak savaş alanına döndü Kastabala Kuş Cenneti, cehenneme döndü Dağda gezerken milyonlarca yıllık arı peteği fosili buldu Nepal'de yolcu uçağının düşme anı kamerada Evde çıkan esrarengiz yangınlar ailenin kabusu oldu!