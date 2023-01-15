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  4. Akşener ''İmamoğlu ayrıntılı'' seçim videosunu yayınladı

Akşener ''İmamoğlu ayrıntılı'' seçim videosunu yayınladı

İYİ Parti'nin 2023 seçimleri için hazırladığı video yayınlandı. Akşener'in sosyal medyadan paylaştığı videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve adalet vurgusu dikkat çekti.

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