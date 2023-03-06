Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi 06 Mart 2023 Pazartesi Saat: 13:05 Güncelleme: 06 Mart 2023 Pazartesi 13:05 Altılı Masa'dan kalkan İYİ Parti'nin parti sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı gün sürpriz bir karar alarak Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceklerini açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6405bae47a98ed530922fd13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada 3 büyük deprem gördü, tek taş bile düşmedi... SGK önündeki EYT kuyruğunda izdiham çıktı; polis müdahale etti istanbul-sultangazi_de_tramvay_yoluna_girdi_seferlerin_aksamasina_neden_oldu Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi Yine bir konteyner ev dolandırıcılığı! Depremzede esnaf kepenklerini açtı Hande Sarıoğlu sen ne yaptın ? Transparan kıyafetli oryantal şova tepki yağdı Depremde ağır hasar alan apartman yıkıldı