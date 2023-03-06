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Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi

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Altılı Masa'dan kalkan İYİ Parti'nin parti sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı gün sürpriz bir karar alarak Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceklerini açıklandı.

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