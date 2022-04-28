Akşener, ''Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'' sloganı ile karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi program için geldiği Antalya'da "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı.

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