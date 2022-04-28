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  4. Akşener, ''Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'' sloganı ile karşılandı

Akşener, ''Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'' sloganı ile karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi program için geldiği Antalya'da "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı.

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