Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener, ''Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'' sloganı ile karşılandı Akşener, ''Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'' sloganı ile karşılandı 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 00:30 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi program için geldiği Antalya'da "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6269b5eeee306e3c390b6a57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam'' Yazın habercisi Fedon denize düştü Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir Okul servisinde dehşet anları! Havaya savruldular İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı İşte en ucuz tatilin adresi: Gecelik fiyatlar 60 TL'den başlıyor SpaceX, uzaya 4 astronot gönderdi