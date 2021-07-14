Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener ''kesin bilgi, yayalım'' deyip açıkladı: ''Cumhurbaşkanı adayımız...'' Akşener ''kesin bilgi, yayalım'' deyip açıkladı: ''Cumhurbaşkanı adayımız...'' 14 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 15:05 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için "kesin bilgi, yayalım" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60eed30e0d039d7ae151b683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçurumun kenarındaki salıncaktan böyle düştüler Köyüne döndü, hibe desteğiyle 3 yılda 250 bin TL kazandı Fenerbahçe'de Volkan Demirel devri sona erdi Hayırsız evlat annesini sokak ortasında darp etti Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş kamerada HDP ilçe binasına silahlı saldırı Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı Türkiye'nin cennetiydi... Artık bir mezarlık! Korkunç görüntüler.... İstanbul'da vahşet! 2 ölü, 1 yaralı