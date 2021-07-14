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  4. Akşener ''kesin bilgi, yayalım'' deyip açıkladı: ''Cumhurbaşkanı adayımız...''

Akşener ''kesin bilgi, yayalım'' deyip açıkladı: ''Cumhurbaşkanı adayımız...''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için "kesin bilgi, yayalım" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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