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  4. Akşener, korumalarının müdahale ettiği gazetecilerden özür diledi

Akşener, korumalarının müdahale ettiği gazetecilerden özür diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen gazeteciye korumalar müdahale etti. Gazetecinin gözlüğünün yere düştüğünü öğrenen Akşener geri dönerek, gazetecilerden özür diledi.

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