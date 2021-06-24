Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener, korumalarının müdahale ettiği gazetecilerden özür diledi Akşener, korumalarının müdahale ettiği gazetecilerden özür diledi 24 Haziran 2021 Perşembe Saat: 11:10 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen gazeteciye korumalar müdahale etti. Gazetecinin gözlüğünün yere düştüğünü öğrenen Akşener geri dönerek, gazetecilerden özür diledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d43df18d2339622b654503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili milletvekilinden Sezgin Baran Korkmaz’a övgüler İstanbul'da yağmur sonrası ilginç motosiklet kazası kamerada İmamoğlu: ''Bursu kesilen Boğaziçi öğrencilerine destek vereceğiz'' Anne ve babasının katillerini arayan doktor herkesi ağlattı! Müge Anlı teselli etti Ankara'da Başkent Kart'a görkemli tanıtım İmamoğlu devreye girmişti... Kanuni Sultan Süleyman Portresi İstanbul'da Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi ''Terzi söküğünü dikemez'' sözünü yalanlayan dişçi kendi dişini çekti 3 ilde denize sıfır araziler özelleştiriliyor