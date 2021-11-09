Akşener: ''Yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz, sizden korkan sizin gibi olsun!'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili ''AK Parti'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Lütfü bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Hislerine yenik düştü. Elbette bunu mazur...

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