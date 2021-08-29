Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener'de 30 Ağustos mesajı: ''Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir'' Akşener'de 30 Ağustos mesajı: ''Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir'' 29 Ağustos 2021 Pazar Saat: 22:46 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla "Düzen bozulsa ne çıkar, millet aynı millettir. Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612be3fcb2320c2791384dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sözlerine soruşturma Milano'da 15 katlı binada yangın Ankara'da tarihi gün! 106 projenin açılış ve temel atma töreni yapıld Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno tatilde şov yaptı Kabil'de yeni patlama Korsan taksi ağı çileden çıkardı! Hiçbir sınır tanımıyorlar AK Partili isim İmamoğlu'nu eleştireyim derken Erdoğan'ı fena vurdu İstanbul'da iğrenç olay! Eşek istismarcısına meydan dayağı