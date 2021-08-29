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  4. Akşener'de 30 Ağustos mesajı: ''Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir''

Akşener'de 30 Ağustos mesajı: ''Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla "Düzen bozulsa ne çıkar, millet aynı millettir. Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir" dedi.

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