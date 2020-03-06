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  3. 06 Mart 2020 11:40

Akşener'den canlı yayında Erdoğan'a kritik çağrı

İYİ Parti lideri Meral Akşener Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderler düzeyinde toplanma çağrısında bulundu.

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