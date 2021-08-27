Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zor soru Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zor soru 27 Ağustos 2021 Cuma Saat: 10:55 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61289a8f2359755db77efd83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine Habertürk yine canlı yayında ''o'' ses! AK Parti'ye oy veren vatandaş böyle isyan etti Fatih'te kadına şiddet kamerada Tek kelimeyle iğrenç: Yüzlerce erkeğin saldırısına uğradı Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve... Cenazesine katılamamıştı... Böyle veda etti Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge! Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü