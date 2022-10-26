Akşener'den Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Partili Mahir Ünal'in Cumhuriyet ve Harf Devrimi ile ilgili sözlerine, ''Cumhuriyet ile birlikte, bizim dilimiz değişmedi, sadece alfabemiz değişti. Bu değişim de Türkçe düşünen ve Türkçe konuşan milletimizin, yeni Türk harfleriyle, Türkçe yazmayı da öğrenmesi ile birlikte kültürümüzün gelişimindeki en önemli adımlardan biri oldu'' diyerek tepki...

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