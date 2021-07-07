Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener'den Erdoğan'a: ''Biz utandık, kendisi utanmadı'' Akşener'den Erdoğan'a: ''Biz utandık, kendisi utanmadı'' 07 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 13:10 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert ifadelerle eleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e57d97d5876d274f5c6577" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korsan taksiciler şehirlerarası çalışmaya başladı Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu İstanbul'da film sahnelerini aratmayan silahlı baskın kamerada Barış Akarsu'nun son görüntüleri gündem oldu İstanbul'da rehine operasyonu Heyelan felaketinde can kaybı artıyor 43 ilin emniyet müdürü değişti! İşte isim isim tam liste Toplu balık ölümlerinden sonra martı ölümleri başladı Bakan Varank: Türkiye uçan arabada liderliğe oynayacak