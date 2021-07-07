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  4. Akşener'den Erdoğan'a: ''Biz utandık, kendisi utanmadı''

Akşener'den Erdoğan'a: ''Biz utandık, kendisi utanmadı''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert ifadelerle eleştirdi.

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