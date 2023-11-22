Akşener'den Erdoğan'a çağrı: ''Gelin, bizim gibi bu sistemin önüne geçin''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 50+1 tartışmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Akşener, ''Madem ki, Sayın Erdoğan da 50+1 şartının dayattığı, ittifak sisteminden bu kadar rahatsız. O zaman, buradan, bizzat kendisine sesleniyorum. Gelin, AK Parti olarak ittifak sisteminin, ülkemize dayatılmasının siz de bizim gibi önüne geçin'' dedi.

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