Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak video Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak video 17 Ekim 2021 Pazar Saat: 22:35 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabında, "Yoksullukla Mücadele Günü" etiketiyle videolu bir paylaşım yaptı ve "İktidar bol maaşlı danışmanlarını, müteahhitlerini ve yandaşlarını milletimize tercih etti" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616c7b0aa7c84600475f4993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Hükümet, döviz kurunu kasıtlı olarak yükseltiyor'' Milli Eğitim'de büyük yolsuzluk operasyonu Hande Yener'in sahne kostümü sosyal medyayı salladı Taksici, yolunu kestiği otomobilin camını yumrukladı Erdoğan'dan seçim anketi çıkışı: ''Psikolojik operasyon yapılıyor'' Prof. Dr. Ceyhan: ''Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test'' Kazı kazandan 200 TL kazandığını sanıyordu... Gerçeği öğrenince şok oldu! ''İnsanların müstehcen videolarını çekiyorlar'' deyip intihara kalkıştı Baraj göletine düşen Meryem'den acı haber