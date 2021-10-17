Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabında, "Yoksullukla Mücadele Günü" etiketiyle videolu bir paylaşım yaptı ve "İktidar bol maaşlı danışmanlarını, müteahhitlerini ve yandaşlarını milletimize tercih etti" dedi.

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