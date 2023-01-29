Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak yeni video Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak yeni video 29 Ocak 2023 Pazar Saat: 22:20 Güncelleme: 29 Ocak 2023 Pazar 22:20 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimler için partisinin başlattığı ve “Liyakat” vurgusu işlenen iletişim kampanyasının yeni videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d6c6fc0b16b14a3f440fe7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu, Erdoğan’ı taklidini yaparak eleştirdi Antalya yolu karlar altında! kar kalınlığı 20 santime ulaştı Sokak karavan parkına döndü; mahalleli isyan etti! İstanbul'da kar yağışı devam ediyor Cemal Enginyurt Paris'ten paylaştı! Erdoğan'a ''kuyruk'' göndermesi İşe alınmayan kadının iğrenç intikamı kamerada Köpekten kaçarken yola atlayan çocuğun feci ölümü Gözaltındaki annesine getirdiği köfte ekmekten eroin çıktı HaberTürk canlı yayınında yine o ''garip'' ses!