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Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak yeni video

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimler için partisinin başlattığı ve “Liyakat” vurgusu işlenen iletişim kampanyasının yeni videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

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