Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener'den göçmenlere dert yanan yurttaşa bu yanıtı verdi Akşener'den göçmenlere dert yanan yurttaşa bu yanıtı verdi 12 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 11:35 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla yaptığı sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı. Esnafın, "Bu ülkede rahat yaşamak istiyorsan, yabancı olacaksın" sözleri dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6114dd5e95de5a0c9f703c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sinop'ta kara ile deniz birbirine karıştı! Sinop, Kastamonu ve Bartın'dan en can alıcı görüntüler Kastamonu'nda 1 kadın 2 çocuk 17 saat sonra böyle kurtarıldı Bozkurt'taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Ankara Altındağ’da mahalli sokağa indi Yabancı uyruklu aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var İşte Erdoğan'ın katıldığı canlı yayındaki tartışılan ''fısıltı'' Kastamonu sular altında Burdur'da yangın kabusu: Yanan evler var