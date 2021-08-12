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  4. Akşener'den göçmenlere dert yanan yurttaşa bu yanıtı verdi

Akşener'den göçmenlere dert yanan yurttaşa bu yanıtı verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla yaptığı sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı. Esnafın, "Bu ülkede rahat yaşamak istiyorsan, yabancı olacaksın" sözleri dikkat çekti.

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