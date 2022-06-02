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  4. Akşener'den ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' talebine olay yanıt

Akşener'den ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' talebine olay yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur'un Yeşilova ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşma sırasında mikrofonu vatandaşa uzattı.

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