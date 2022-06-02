Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener'den ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' talebine olay yanıt Akşener'den ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' talebine olay yanıt 02 Haziran 2022 Perşembe Saat: 20:35 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur'un Yeşilova ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşma sırasında mikrofonu vatandaşa uzattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6298f4d690426f344a2054d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O anlar kamerada! Kumburgaz'da feci kaza: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi 6,1 büyüklüğündeki depreme sınıfta yakalandılar Tanju Özcan, protestoculara dans ederek karşılık verdi Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 1981 model efsanesini yollara çıkardı, gören bir daha bakıyor 11 terörist daha etkisiz hale getirildi Türkiye'de 48 yıl sonra görüldü: Anadolu parsının varlığı böyle tespit edildi Denizde erkek cesedi bulundu İstanbul'da yol çöktü