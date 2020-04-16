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  3. 16 Nisan 2020 20:50

Akşener'den RTÜK'e FOX TV tepkisi !

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, RTÜK tarafından FOX TV'ye verilen cezaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

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