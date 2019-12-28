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  3. 28 Aralık 2019 18:05

Akşener'in basın danışmanı Murat İde saldırıya uğradı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde, 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

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