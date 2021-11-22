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  4. Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu: İYİ Parti'den o iddialara yanıt

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu: İYİ Parti'den o iddialara yanıt

İYİ Parti'nin Denizli mitingindeki görüntü gündem yarattı. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, mitinge başka illerden insan taşındığını iddia ederken, İYİ Parti'den çok sert yanıt geldi.

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