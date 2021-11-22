Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu: İYİ Parti'den o iddialara yanıt Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu: İYİ Parti'den o iddialara yanıt 22 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 18:30 İYİ Parti'nin Denizli mitingindeki görüntü gündem yarattı. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, mitinge başka illerden insan taşındığını iddia ederken, İYİ Parti'den çok sert yanıt geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619bb791a998362cf2455533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Masterchef Murat Özdemir Acun Ilıcalı'yı hedef aldı Yüzde 95'i tamam! İki il arası mesafe 12 saatten 2 saate düşüyor Bakan Soylu, konuşmasına gülen CHP'li Özkoç'a patladı İstanbul'da kuraklık kabusu geri döndü Aracıyla kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var! Erzurum'da korkutan deprem Katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti