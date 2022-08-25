Akşener'in esnaf ziyaretinde gergin anlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti. Burada Akşener'e tepki gösteren bir kişi ile partililer arasında gerginlik çıktı.

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