Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener'in esnaf ziyaretinde gergin anlar Akşener'in esnaf ziyaretinde gergin anlar 25 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 18:00 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti. Burada Akşener'e tepki gösteren bir kişi ile partililer arasında gerginlik çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63078e887bf0b77d4d6fe8b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gülşen gözaltına alındı İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü! Hasta yatağında türkü söyledi 17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu Pakistanlı sığınmacıdan şoke eden tehdit: ''5 çocuk yapıyoruz, ülkenize el koyacağız!'' MHP'li başkandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Milli SİHA Bayraktar TB2, 500 bin uçuş saatini tamamladı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araçta yangın çıktı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sular altında Havada kriz! THY pilotları uçuşlara yetişemedi, yolcular isyan etti