Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener'in mitinginde gergin anlar Akşener'in mitinginde gergin anlar 10 Ağustos 2021 Salı Saat: 20:40 Sivas'ta esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması sırasında arbede yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6112ba08b239b300ba377f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Pakdemirli'den yangına ''kanser'' benzetmesi İstanbul'da iş yerinde patlama: Yaralılar var Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi Rachid Ghezzal İstanbul'da: 4 yıllık imza atacak Kilosu 500 lira! Peribacalarında üretip satıyor Polisi turist sanan taksici bakın ne kadar istedi İstanbul Sarıyer'de orman yangını Bodrum evlerine dönen yangın kahramanlarını böyle uğurladı Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla fena yakalandı