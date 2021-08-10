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Akşener'in mitinginde gergin anlar

Sivas'ta esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması sırasında arbede yaşandı.

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