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Akşener'in resti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Parti lideri Akşener'in Altılı Masa çıkışı sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" açıklaması geldi.

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