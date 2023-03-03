Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener'in resti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Akşener'in resti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama 03 Mart 2023 Cuma Saat: 16:10 İYİ Parti lideri Akşener'in Altılı Masa çıkışı sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" açıklaması geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6401f1be8ed22564c9243b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener resti çekip İmamoğlu ve Yavaş'a birer tarihi çağrı yaptı Erdoğan açıkladı: ''Ovalardan dağlara dönüş başlıyor'' Afet bölgesinde enkaz tozu kabusu! Göz gözü görmüyor Depremlerin oluşturduğu 500 metrelik yarık uzaydan görüntülendi Afet bölgesinde çadırda EYT kuyruğu Hatay'da fırtına çıktı; çadırlar yıkıldı! Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a tarihi çağrı e-Devlet EYT başvuru bölümü açıldı İstanbul'da dehşet anları! Kadını durdurmak için taksiye çarptı