Anasayfa Video Galeriler Gündem Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca karakolda bitti Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca karakolda bitti 21 Temmuz 2024 Pazar Saat: 23:16 Güncelleme: 21 Temmuz 2024 Pazar 23:16 Adana'da polisin yaralanma pahasına tekme ile durdurduğu motosiklet sürücüsünün kilometrelerce kaçtığı ve yakalandığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669d6cabd3bb9b9ef508b6f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan davası nedeniyle Gaziantep'ten İzmir'e gelen çift, silahlı saldırıda öldü Nefes borusundaki bu şeyle tam 3 yıl yaşadı Efsane savaş uçağı tam 70 yıl sonra yeniden Türkiye'de 10 yıldır kayıptı... Cesedi eski eşinin evinin temelinden çıktı Galatasaray şampiyonluk kupasını Fethiye'de uçurdu Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayıp: 5 bin rakımda tipide umutlar azalıyor Psikopat eş hem karısını hem de çocuğunu bıçakladı İstanbul'da orman yangını: Aydos Ormanı alevlere teslim oldu Sarıyer'deki plajda korkunç ölüm: Kurtarmak isterken kendi boğuldu