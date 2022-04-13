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AKSUNGUR yerli ve milli akıllı mühimmatla vurdu!

Mavi Vatan 2022 Tatbikatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren AKSUNGUR’dan ilk defa MAM-L ile atış yapıldı.

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