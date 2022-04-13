Anasayfa Video Galeriler Gündem AKSUNGUR yerli ve milli akıllı mühimmatla vurdu! AKSUNGUR yerli ve milli akıllı mühimmatla vurdu! 13 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 16:30 Mavi Vatan 2022 Tatbikatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren AKSUNGUR’dan ilk defa MAM-L ile atış yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6256d07e4bc6817d1424ac53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Çıtlak'tan sahur programına damga vuran gaf! Direkteki Türk Bayrağı'nı sökmüşlerdi, gerçek bambaşka çıktı Rambo Okan ölüme meydan okudu Galatasaray bayrağını indirdi Motosikletli çeteye operasyon! Saldırı anı kamerada İstanbul'da beyaz kaplan ve Hint Şebeği ele geçirildi Ayıya kafa tuttu! Köpek ile ayının kapışması kamerada İstanbul'da yabancı uyruklu şehir eşkıyası genç kadına kabusu yaşattı İktidara yakınlığıyla bilinen kanaldaki ''güzel kazıklandık'' çıkışı olay oldu Münevver Karabulut'un babası hakkında canlı yayında olay sözler