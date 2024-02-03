AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız aday oldu

CHP Beşiktaş aday adayı olan Nasuh Mahruki, parti tarafından aday gösterilmemesi üzerine yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı.

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