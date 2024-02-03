Anasayfa Video Galeriler Gündem AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız aday oldu AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız aday oldu 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 10:00 CHP Beşiktaş aday adayı olan Nasuh Mahruki, parti tarafından aday gösterilmemesi üzerine yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bde497a39deceb600ce9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan egldi Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Güldür Güldür Show hakkında gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldı Akrabalar birbiriyle çatıştı: Yaralılar var! Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti Alev Alatlı hayatını kaybetti Kendisini almaya minibüs şoförünü takip edip özür diletti!