Akvaryum balıklarına araba kullandırdılar

İsrail'de yapılan araştırmada, akvaryum balıklarının bir hedefe ulaşma konusunda mekansal duyarlılık ve sürüş yeteneği geliştirebildiğini ortaya çıkardı.

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