Anasayfa Video Galeriler Gündem Akvaryum balıklarına araba kullandırdılar Akvaryum balıklarına araba kullandırdılar 06 Ocak 2022 Perşembe Saat: 13:25 İsrail'de yapılan araştırmada, akvaryum balıklarının bir hedefe ulaşma konusunda mekansal duyarlılık ve sürüş yeteneği geliştirebildiğini ortaya çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d6c3a3afb25b4c4e263c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İş arkadaşını evine kadar takip edip, taciz etti! Çığlıklarına koştular Seren Serengil'den Yaşar İpek çıkışı: ''Ebru fakir adama bakmaz'' Otobüs şoförünün köpekle yaşadıkları sosyal medyayı salladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada İşyeri sahibi hırsızı tokatlaya tokatlaya dışarı attı Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi Facia! Yangında 7'si çocuk 13 kişi öldü Akkuyu Nükleer işçileri eylemde Cübbeli Ahmet Erdoğan'a uyarı: ''Zaten deistlik almış başını gidiyor''