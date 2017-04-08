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  3. 08 Nisan 2017 18:50

Al Waerde 4. tahliye

Humus'un Al Waer kentinden son tahliye edilen 2 bin 500 kişilik grup İdlib’e getirildi.

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