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  3. 19 Mayıs 2018 19:00

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı.

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