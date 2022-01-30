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  4. Alacak verecek meselesi kanlı bitti: O anlar saniye saniye kamerada

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: O anlar saniye saniye kamerada

İstanbul Kağıthane'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan sokak ortasındaki cinayet anbean kameraya yansıdı.

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