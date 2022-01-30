Anasayfa Video Galeriler Gündem Alacak verecek meselesi kanlı bitti: O anlar saniye saniye kamerada Alacak verecek meselesi kanlı bitti: O anlar saniye saniye kamerada 30 Ocak 2022 Pazar Saat: 12:15 İstanbul Kağıthane'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan sokak ortasındaki cinayet anbean kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f6574eb8a5ac7d2d23fb93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Haydar Baş belgeselle anıldı Yılmaz Vural Ali Koç'la anısını anlattı, stüdyo yıkıldı İstanbul'daki korkunç cinayet kamerada İstanbul'da polis midibüsü devrildi, yaralılar var ''Kralların suyu'' Türkiye'de üretildi! Litresi 350 TL! ATV'de reyting uğruna 18 yaşındaki genci ifşa ettiler Güpegündüz sokak ortasında çifte cinayet! İstanbul'da 7 araç birbirine girdi; yaralılar var İstanbul'da korkutan yangın