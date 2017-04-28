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  3. 28 Nisan 2017 19:20

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

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Şanlıurfada silahlı kavga: 10 yaralı
Şanlıurfada silahlı kavga: 10 yaralı
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Amasyada çarpışan 2 tırdaki hayvanlar yola savruldu
Amasyada çarpışan 2 tırdaki hayvanlar yola savruldu
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Tunceli'de operasyon anı
Tunceli'de operasyon anı
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Kadın sürücü 11 aracı hurdaya çevirdi
Kadın sürücü 11 aracı hurdaya çevirdi
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Freni patlayan yolcu midibüsü şarampole uçtu: 22 yaralı
Freni patlayan yolcu midibüsü şarampole uçtu: 22 yaralı
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Hakkaride mayına basan 4 asker hafif yaralandı
Hakkaride mayına basan 4 asker hafif yaralandı