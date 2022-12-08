Anasayfa Video Galeriler Gündem Alacak, verecek tartışmasında ortalık savaş alanına döndü Alacak, verecek tartışmasında ortalık savaş alanına döndü 08 Aralık 2022 Perşembe Saat: 11:05 Hakkari'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kent merkezine sıçrayan olay sonrası esnaf kepenk kapattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63919ac436e5a237360239e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuklarıyla BİM'e gidip, çocuklarına slogan attırdı Meclis'te vekilden vekile skandal tehdit! TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip tülbentini attı TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip başörtüsünü çıkardı Toprağın altından cephane çıktı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Türk-İş'ten ilk açıklama Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı