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  4. Alacak, verecek tartışmasında ortalık savaş alanına döndü

Alacak, verecek tartışmasında ortalık savaş alanına döndü

Hakkari'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kent merkezine sıçrayan olay sonrası esnaf kepenk kapattı.

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