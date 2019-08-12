  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Ağustos 2019 14:45

Alaçam Dağları’nda orman yangını

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları’nda orman yangını başladı. Dursunbey ilçesine bağlı olan Alaçam Dağları’nda orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı. (Hüdayi Demirhan/İHA)

Video Galeri
Kartal’da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü
Kartal’da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü
Video Galeri
Aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü
Aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü
Video Galeri
Vatandaşlar bayramın 2’nci gününde Silivri sahiline akın etti
Vatandaşlar bayramın 2’nci gününde Silivri sahiline akın etti
Video Galeri
Göçmenleri ‘Ankara’ diye Van’a bıraktılar
Göçmenleri ‘Ankara’ diye Van’a bıraktılar
Video Galeri
Bu bahçeyi görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar
Bu bahçeyi görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar
Video Galeri
Yüksekova’da terör operasyonu
Yüksekova’da terör operasyonu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM