“Alan Galatasaray’a gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor”
23 Ocak 2019 14:40
“Alan Galatasaray’a gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor”
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Brezilyalı golcü Alan Carvalho’nun sarı-kırmızılılara gelmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. Pato için de konuşan Albayrak, oyuncunun kulübü ile ilgili sorunlarını halletmesi için zaman istediğini belirtti. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, transfer görüşmeleri...