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Alanya Kalesi'nden bisiklet inen genç sosyal medyayı salladı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde enduro bisiklet sporcusu 15 yaşındaki Yiğit Efe Al'ın Alanya Kalesi'ndeki merdivenlerden inerken çektiği video, sosyal medyada viral oldu.

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