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  3. 18 Haziran 2017 19:45

Alanyada hortum böyle görüntülendi

Antalya’nın Alanya ilçesi İncekjum Plajı’nda çıkan hortum 5 dakika sürdü.

Video Galeri
Camdan içeri benzin döküp evi yaktı
Camdan içeri benzin döküp evi yaktı
Video Galeri
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Portekizde orman yangını: 62 ölü
Video Galeri
Motosiklette yılan operasyonu
Motosiklette yılan operasyonu
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Ölüm çekyat üstünde otururken yakaladı
Ölüm çekyat üstünde otururken yakaladı
Video Galeri
Balık tutarken ayı ile karşılaştılar
Balık tutarken ayı ile karşılaştılar
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İstanbulda yağmur hazırlıksız yakaladı
İstanbulda yağmur hazırlıksız yakaladı