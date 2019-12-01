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  3. 01 Aralık 2019 17:55

Alanya'da korkutan anlar ! 6 dakika sürdü...

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizin dün 2 mil açıklarında çıkan hortum yine aynı bölgede bugün de çıktı. 6 dakika boyunca gözlemlenen hortum vatandaşları heyecanlandırdı.

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