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  3. 30 Haziran 2017 17:15

Alanyada orman yangını, evler tahliye ediliyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Yangın nedeniyle evler tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan 1 arazöz ise yandı.

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