Anasayfa Video Galeriler Gündem Alanya'da orman yangını Alanya'da orman yangını 19 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 15:05 Antalya'nın Alanya ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63285b0fd8866477f708d2a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İktidara soğuk duş etkisi yaratan son seçim anketi canlı yayında açıklandı İstanbul'da alkollü kadın trafiği birbirine kattı İstanbul'daki dev yangın 20 saat sonra söndürüldü İstanbul’da 1.500 yıllık tarihi keşif Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında ortalık karıştı İstanbul'da polislere silahlı saldırı ''Kenan Hoca'' şort giyen erkekleri hedef aldı Afganistan'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan Afganlardan şeriat propagandası TEM'de trafik magandası kamerada