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Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunuyor.

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