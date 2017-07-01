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  3. 01 Temmuz 2017 11:15

Alanyadaki orman yangını 24 saattir devam ediyor

Antalya’nın Alanya ilçesi Sapadere Kanyonunda başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Kargıcak bölgesine sıçrayan yangın nedeniyle bazı villalar, muz bahçeleri yanmaya başladı.

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Başkentin göbeğinde yaşayan köy
Başkentin göbeğinde yaşayan köy
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40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar
40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar
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Beyazıt Kulesi, hava durumunu bildiriyor
Beyazıt Kulesi, hava durumunu bildiriyor
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Kadının fendi kapkaççıyı yendi
Kadının fendi kapkaççıyı yendi
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Hastane önünde drift yapan trafik magandası kamerada
Hastane önünde drift yapan trafik magandası kamerada
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Hem ev hanımı, hem patron
Hem ev hanımı, hem patron