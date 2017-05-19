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  3. 19 Mayıs 2017 14:45

Alarma aldırış etmeden kasayı boşalttılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalan alarma aldırış etmeyen hırsızlar, girdikleri kuruyemiş dükkanında 20 saniyede sigaraları ve kasadaki bozuk paraları çaldı. Gedikleri motosikletle kayıplara karışan hırsızlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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