Alaşehir’de dere taştı sel suları 2 traktörü sürükledi
17 Haziran 2019 15:35
Alaşehir’de dere taştı sel suları 2 traktörü sürükledi
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur sonrası taşan derenin suları derede kum yükleyen iki traktörü metrelerce sürükledi. Traktör sürücüleri canlarını son anda kurtarırken 750 metre ileriye sürüklenen traktörler iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde saat 17.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağış sonrası, Işıklar Deresi taşarak...