Anasayfa Video Galeriler Gündem Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 13:10 Alaska Yarımadası'nda 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydna geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremi önce 8,2 büyüklüğünde olarak açıklasa da daha sonra 7,2 olarak düzeltti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61027e9d4294466a905ddc53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gündemindeki soru: Yangın uçakları nerede ? Çiftliği yanan Tuğba Özay ağlaya ağlaya yardım istedi: Ne olur sesimizi duyurun Fransız Bakan İBB ile iş birliklerinin devam edeceğini açıkladı Seyir halindeki lüks yatta yangın Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi AK Parti'den canlı yayında tepki çeken açıklamalar İsmail Saymaz Akit yazarını fena yakaladı İmamoğlu: ''İstiklal Caddesini kimlikli bir alan haline getireceğiz'' Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov