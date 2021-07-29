Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Alaska Yarımadası'nda 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydna geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremi önce 8,2 büyüklüğünde olarak açıklasa da daha sonra 7,2 olarak düzeltti.

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