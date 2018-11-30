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  3. 30 Kasım 2018 23:20

Alaska’da şiddetli deprem: Yollar çöktü, binalarda çatlaklar oluştu

ABD’nin Alaska eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsumani alarmının verildiği bölgede yollar çöktü, binalarda çatlaklar oluştu. ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 20’den fazla artçı sarsıntının meydana geldiği depremde çok sayıda yol çöktü. Yoldaki göçükte kalan bir aracın görüntüleri dehşeti günyüzüne...

Bilgin Pro
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