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  3. 02 Ocak 2021 17:20

Alçak saldırı! PKK/PYD yine çocukları katletti!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

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