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  3. 08 Temmuz 2020 14:10

Aldatan adama suçüstü! Öfkeli kadın, kocasını evire çevire dövdü

İstanbul Sultangazi'de kocasını başka bir kadınla minibüste yakalayan kadın, adeta çılgına döndü. Kadının kocasına ve yanındaki kadına saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

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