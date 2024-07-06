Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı

İstanbul Kağıtahe'de genç bir kız, arkadaşıyla kendisini aldatan sevgilisini önce darp etti ardından bıçakladı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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