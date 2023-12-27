Anasayfa Video Galeriler Gündem Aldatılan kadın eşini sevgilisiyle minibüste bastı, kıyamet koptu! Aldatılan kadın eşini sevgilisiyle minibüste bastı, kıyamet koptu! 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 13:30 Güncelleme: 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:30 Van'da 4 çocuk annesi bir kadın, minibüste karşılaştığı kocasının sevgilisiyle saç saça baş başa kavga etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658bfcd538868382170a94f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi Adana Valiliği yakınında bomba alarmı CHP'de bir belediye başkanı adaylıktan vazgeçti Siirt'in ''sarı altını'' bıttımın fiyatı dudak uçuklattı Pazarda şimdi de Çin kestanesi alarmı İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu! İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi