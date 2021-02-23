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  3. 23 Şubat 2021 16:45

Aldatılan kadın, kocasıyla içki içen kadını öldürdü

Brezilya'da bir kadın, kocasının başka bir kadınla içki içtiği mekanı bastı. Adamın birlikte oturduğu kadının hayatını kaybettiği silahlı saldırı kameraya yansıdı.

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