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  3. 29 Mayıs 2019 14:11

Aldatılan kadının intikamı ! Kocasına çırılçıplak şehir turu attırdı

Karayipler'de kocasını başka bir kadınla ilişkiye girerken yakalayan kadın, eşini otomobil üzerine çıplak halde çıkarıp şehir turu attırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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