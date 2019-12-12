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  3. 12 Aralık 2019 21:25

Aldatılan sevgili çılgına döndü !

Sosyal medyada akıllara durgunluk veren videolara bir yenisi eklendi. Sevgilisi tarafından aldatıldığı iddia edilen bir kadın, akan trafikte adamın arabasının üzerinde sinirden çılgına dönmüş halde görüntülendi.

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